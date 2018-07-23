Производители косметики заявили о росте цен из-за введения обязательной маркировки

Производители косметики, занимающиеся прямыми продажами, – Faberlic и Oriflame – предупредили о росте цен на продукцию из-за намеченной на декабрь 2019 года обязательной цифровой маркировки.

Маркировка может обернуться существенным ростом цен и в конечном итоге негативно отразиться прежде всего на потребителях, уверен представитель шведской Oriflame. А вице-президент Faberlic Владислав Даванков полагает, что нововведение увеличит себестоимость товаров и усложнит бизнес-процессы.

Как напоминает РБК, еще в мае Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), некоммерческое партнерство «РусБренд» и Ассоциация прямых продаж обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не маркировать парфюмерную продукцию. В текущем месяце парфюмеров поддержала Торгово-промышленная палата. Ее президент Сергей Катырин подписал письмо Медведеву, предложив исключить духи и туалетную воду из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке.

По оценкам производителей, установка дополнительного оборудования для нанесения маркировки обойдется не менее, чем в 50 млн рублей, что может быть критично для небольших российских производителей, считает исполнительный директор АППИК БХ Петр Бобровский. Согласно его предварительным расчетам, затраты для всей отрасли составят не менее 2 млрд рублей, при этом в эту сумму не входят расходы на обслуживание системы.

Согласно исследования, проведенного в 2016 году специалистами Лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ, доля незаконного оборота товаров на парфюмерном и косметическом рынке достигает 20%. Для сравнения: для табачной продукции этот показатель равен 4%, для продуктов питания – 10%, для одежды – 35%, для водки и ликеро-водочных изделий – 40%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.07.18

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