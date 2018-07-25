Вслед за пармезаном и моцареллой из российских магазинов может исчезнуть адыгейский сыр

Сыроделы заявили об угрозе исчезновения с прилавков российских магазинов адыгейского сыра. Причиной стала юридическая коллизия, запрещающая производить этот сорт сыра за пределами Адыгеи. В то же время производители республики не смогут удовлетворить спрос потребителей, а кустарное производство без соблюдения требований безопасности может и вовсе подорвать доверие и погубить бренд «Адыгейский сыр».

О проблемах в сырной отрасли рассказали эксперты и участники рынка на пресс-конференции «Рынок адыгейского сыра: проблемы и пути решения». По их словам, в настоящее время в России действуют два противоречащих друг другу документа – Наименование места происхождения товара (НМПТ) «Сыр Адыгейский», зарегистрированное в 2004 году Роспатентом, и ГОСТ «Сыры мягкие. Технические условия».

В соответствии с НМПТ производство адыгейского сыра должно территориально находиться только в Адыгее. Тогда как ГОСТ допускает изготовление сыра на всей территории РФ. В результате продуктовые сети начали отказываться закупать адыгейский сыр, произведенный за пределами республики, опасаясь исков от адыгейских сыроделов.

В то же время республика выпускает лишь 27% от общего объема этого вида сыра. Быстро нарастить производство в четыре раза, чтобы закрыть потребность рынка, адыгейским компаниям не под силу, указывают эксперты.

Более того, зачастую адыгейские производители нарушают технологии производства, в том числе требования, указанные в НМПТ. Например, использование в изготовлении адыгейского сыра ивовых корзинок грозит распространением опасных инфекций, так как такую тару невозможно хорошо промыть, потому она запрещена стандартом. Таким образом, производители из Адыгеи (правообладатели НМПТ) практически полностью производят свою продукцию по ГОСТ и ТУ, что является недобросовестной конкуренцией.

Представители отрасли намерены обратиться к властям с просьбой урегулировать этот вопрос. По их мнению, государство должно принять ряд решений, чтобы удовлетворить спрос потребителей, а также не навредить сыроделам и позволить им и дальше развиваться и производить адыгейский сыр.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.18

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