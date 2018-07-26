Акции Facebook рухнули, лишив Цукерберга 17 млрд долларов

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг может лишиться третьего места в списке самых богатейших людей планеты. Акции компании потеряли пятую часть стоимости после публикации квартального отчета.

По данным Bloomberg, состояние Цукерберга сократилось на 16,8 млрд долларов. Дело в том, что данные финансовой отчетности за второй квартал оказались хуже прогнозов аналитиков. В результате бумаги Facebook резко подешевели – падение составило 20%.

В индексе Bloomberg Billionaires Index (BBI) Цукерберг занимал третье место с активами в 81,6 млрд долларов. Однако такие огромные потери могут обрушить позиции бизнесмена до шестой строчки в рейтинге.

Аналитики ожидали, что чистая прибыль соцсети составит 1,75 доллара на акцию, но показатель оказался ниже – 1,74 доллара. Выручка также оказалась меньше, чем ожидалось, на 200 млн долларов.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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