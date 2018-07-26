Миноритарный акционер «Тольяттиазота» организовал новую провокацию на 2,78 млрд рублей

Скандально известный миноритарный акционер крупнейшего в России производителя аммиака – ПАО «Тольяттиазот» – Евгений Седыкин, пытавшийся ранее безуспешно захватить предприятие, за что был приговорен судом к условному наказанию, организовал очередную провокацию. Теперь он заявил о желании отсудить у предприятия почти три миллиарда рублей.

Как пишет портал «Площадь Свободы», о новой инициативе миноритария стало известно в Комсомольском районном суде Тольятти, где продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению в мошенничестве бывших руководителей предприятия «Тольяттиазот» и руководителей компании «Нитрохем Дистрибьюшн». Один из миноритариев, осужденный ранее за попытку рейдерского захвата «Тольяттиазота» и покушение на хищение имущества этого предприятия, Евгений Седыкин обратился к суду с исковым заявлением к подсудимым о возмещении ему убытков в размере 2,78 млрд рублей (!).

По мнению представителя «Тольяттиазот», признанного судом потерпевшим, «Седыкин на стадии предварительного расследования был признан потерпевшим по делу необоснованно, в отсутствии какого-либо ущерба и приводит несоответствующие действительности сведения о количестве акций, которыми он владеет. Седыкин не является собственником «Тольяттиазот» и не имеет никаких прав на продукцию предприятия».

«В своем заявлении Седыкин указывает на ложную информацию о том, что он владеет тремя крупными пакетами акций «Тольяттиазот», – выразил свое мнение другой адвокат, защитник Андрей Московский. – Но он ими не владеет и собственником не является. Седыкин утверждает, что владеет свыше 2 млн 581 тысяч акциями из более чем 225 тысяч штук. Получается, что у Седыкина акций «Тольяттиазот» в 11 раз больше, чем было выпущено предприятием.

Обращаю ваше внимание на то, что в материалах уголовного дела нет подтверждений заявлению Седыкина о том, что он владеет пакетами акций, о которых он говорит. Сумма 2,78 млрд рублей получилась у Седыкина из-за ложной информации и приписок. По моему мнению, это исковое заявление – продолжение тех действий, за которые Седыкин 28 июля 2017 года был осужден Красноглинским районным судом Самары по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 237 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ.

Судом было установлено, что Седыкин мошенническим путем пытался завладеть правом на имущество ПАО «Тольяттиазот», а именно, правом на часть акций, дивидендов и части чистой прибыли общества, путем обмана, в особо крупном размере. В том уголовном деле камнем преткновения послужили акции компании «Евротоаз лимитед», на которые теперь вновь ссылается Седыкин. Суд установил, что «Евротоаз лимитед» пакетом акций не владеет, а Седыкин пытался получить для этой компании права на акции ПАО «Тольяттиазот» и затем поделить их 50 на 50».

В подтверждение сказанного защитник просил суд приобщить к материалам настоящего уголовного дела приговор и апелляционное постановление в отношении Седыкина, которыми он был осужден за совершение указанных преступлений. Кроме того, Московский и другие адвокаты отметили, что Седыкин не приложил к своему иску документы, подтверждающие его право на владение пакетами акций. Иными словами, его иск не соответствует положениям УПК РФ.

На эти аргументы Седыкин ответил, что документы у него есть, он их позже представит, а свое осуждение он обжалует в Верховном Суде РФ, поэтому просит отказать в приобщении судебных решений, которыми он осужден.

В итоге суд принял как заявленный иск Седыкина, признав его гражданским истцом, так и приобщил к материалам уголовного дела приговор Красноглинского районного суда Самары и апелляционного постановления Самарского областного суда, которыми Седыкин был осужден. При этом судом было отмечено, что обоснованность требований заявленного иска Седыкина будет проверена в ходе дальнейшего судебного процесса.

Следующее судебное должно состояться сегодня, на нем ожидается допрос Седыкина.

Примечательно, что на судебном заседании 20 июля гособвинители заявили, что исследовали все письменные материалы уголовного дела (содержатся в 456 томах). Однако, как сообщил адвокат одного из обвиняемых Антон Малинский в своих возражениях, представители прокуратуры исследовали только отдельные немногие документы из этих томов, а все остальные документы вообще не читались и не оглашались. Такие действия гособвинения противоречат Уголовно-процессуальному кодексу РФ, незаконны и ограничивают права подсудимых на защиту.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

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