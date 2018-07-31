ФНС выложит налоговые тайны в интернет. Решение коснется малого и среднего бизнеса

С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет публиковать в интернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше считалась налоговой тайной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сайте ФНС появится специальный раздел «Прозрачный бизнес», который будет содержать большее количество информации о налогоплательщике. По задумке авторов инициативы, теперь каждый желающий сможет проверить, не являются ли предприниматели «однодневками» и не пользуются ли схемами для ухода от уплаты налогов.

По данным пресс-службы, в августе ФНС начнет публикацию сведений о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год, данные о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах и сведения об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря 2017 года.

«Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Таким образом, в основном, нововведения коснутся малого и среднего бизнеса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.18

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