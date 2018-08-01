Гособоронзаказ на корабли для российского флота может быть сорван

В правительстве не исключили, что судостроительные предприятия сорвут сроки выполнения гособоронзаказа для Военно-морского флота России. В общей сложности в этом году в распоряжение ВМФ должны поступить 26 новых кораблей, к данному моменту переданы только 4 судна.

Проблемный вопрос поднял вице-премьер Юрий Борисов в ходе селекторного совещания с Минобороны и представителями ОПК, на котором обсуждался гособоронзаказ для российского флота. «Есть предпосылки срыва сроков поставок и по сдаточной программе 2018 года. Эту негативную тенденцию нужно переломить», – цитирует Борисова «Интерфакс».

Переносы сроков постройки и ремонта кораблей переносились и в прошлом году. В целом с системными срывами гособоронзаказа для ВМФ правительство сталкивается с 2014 года, отметил вице-премьер. При этом, подчеркнул Борисов, контракты на 2018 год уже заключены, а деньги на их исполнение по линии Министерства обороны выделены.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году Военно-морской флот РФ получит 26 новых кораблей. К настоящему моменту на флот переданы один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.

Борисов эти данные подтвердил, а также напомнил предприятиям оборонного комплекса, что они должны «закрыть все долги предыдущих лет» и войти в «безусловный» график поставок для оборонзаказа. Вице-премьер пообещал судостроителям льготные кредиты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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