Россия подарит Кубе золотой купол за 642 млн рублей

Россия оплатит восстановительные работы купола Национального Капитолия в Гаване. Согласно информации на портале госзакупок, стоимость проекта оценивается в 642 млн рублей. Организация, которая стала единственным исполнителем контакта, не называется.

Кубинские парламентарии сами попросили Москву о помощи в восстановлении купола в 2016 году. Реставрация должна начаться в августе, пройдет в два этапа и продлится до декабря 2019 года. Все работы планируется завершить к празднованию 500-летия Гаваны.

Начальная и максимальная цена контракта – около 642,5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Национальный Капитолий был возведен в Старой части Гаваны в 1929 году. До середины века это было самое высокое здание в кубинской столице. Ранее там проводил заседания парламент страны, а после победы революции Капитолий использовали как конгресс-центр, свободный для посещения. В последние годы здание занимали Министерство науки, технологий и охраны окружающей среды и Академия наук Кубы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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