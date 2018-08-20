Рекордный экспорт зерна угрожает рынку мяса: аграрии просят ограничить вывоз зерновых из России

Уборка зерновых культур в России идет полным ходом, ожидаемый урожай прогнозируется на уровне 103 млн тонн. Не менее трети от этого объема уйдет на экспорт. В то же время из регионов в правительство поступила просьба ограничить вывоз зерна. Аграрии опасаются, что его не хватит для внутреннего потребления, в частности, для корма скота. Дефицит зерна может спровоцировать резкий рост цен на мясо.

Совещание с крупнейшими экспортерами зерна состоялось в Минсельхозе 18 августа, пишет «Коммерсант». На встрече обсуждались вопросы прогнозного баланса с учетом оценок производства, переходящих запасов, потребления и планов по экспорту. Минсельхоз хочет определить границу допустимого объема вывоза зерна в этом сезоне на условном уровне 30-40 млн тонн, свои прогнозы экспортеры предоставят в течение двух недель.

Тем временем из регионов поступают предложения ограничить экспорт зерновых. В первую очередь нехватки зерна опасаются производители мяса. На себестоимость мяса птицы и свинины сильно влияет стоимость корма, которая напрямую зависит от экспортных цен на зерно. Так Минсельхоз Крыма подготовил письмо главе республики с просьбой приостановить экспорт: «У нас идет рост животноводства. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно гарантированно было в Крыму до нового урожая».

В Национальном союзе свиноводов сообщили, что только треть производителей свинины обеспечены собственным зерном, они скопили запасы, но если зарновые продолжат дорожать на внутреннем рынке, это может отразиться на себестоимости мяса.

В свою очередь экспортеры не исключают, что правительство может вернуть пошлину на вывоз пшеницы, которая действовала в России в 2015-2016 годах. Риск введения каких-либо ограничений на экспорт зерна из РФ в последнее время вырос, отмечают эксперты, цены растут на фоне очередного витка девальвации рубля к доллару, а власти ищут новые источники доходов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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