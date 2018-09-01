ФАС нашла способ сделать авиабилеты дешевле

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена до конца года внести изменения в подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы. Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев, назвав при этом нынешние цены «заоблачными».

«Мы разобрались вместе с компанией «Аэрофлот», с другими компаниями, как это происходит. И мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения в некоторые подходы ценообразования, которые сегодня диктуются этими системами», – сказал Артемьев, слова которого цитирует «Прайм».

По мнению главы ФАС России, эти цены слишком высокие, а в некоторых случаях – заоблачные и экономически необоснованные.

«Что касается новых форм на авиационные билеты, то мы закончили наши проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и продажи билетов – так называемые компьютерные системы по типу Sabre, Amadeus и другие… В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере», – отметил Артемьев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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