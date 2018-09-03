Расходы в несколько триллионов рублей оказались под грифом «секретно»

Росстат засекретил расходы в несколько триллионов рублей в докладе об объемах, структуре и динамике валового внутреннего продукта за 2011-2017 годы. В ведомстве объяснили, что речь идет о государственной тайне.

В прошлом году Росстат перешел на единую методологию «Системы национальных счетов 2008 года», передает РБК. Согласно ей в «валовое накопление основного капитала», являющееся частью ВВП, включили расходы на системы вооружения длительного пользования и научные исследования и разработки, которые могут быть востребованы на рынке.

В своих подсчетах Росстат не раскрывает суммы категорий «Расходы на системы вооружения» и «Продукты интеллектуальной собственности». «Правила размещения сведений, в отношении которых Росстатом применяется особый порядок сбора, обработки и публикации, определяются министерствами и ведомствами в соответствии с требованиями закона «О государственной тайне», – ответила на запрос издания замглавы Росстата Ирина Масакова.

Если вычесть из совокупного объема валового накопления основного капитала в 17,7 трлн рублей (в 2016 году) затраты по остальным активам, таким как здания и сооружения, машины и оборудование и т.д., остается около 4,1 трлн рублей – 4,75% ВВП России. Детализацию за 2017 год Росстат пока не публиковал.

В ведомстве отметили, что «в ближайшее время изменение порядка публикации данных по видовой структуре основного капитала не предусматривается». По словам экономистов, на засекречивании данных настаивает Министерство обороны, и «спорить абсолютно бессмысленно».

Между тем, аналитики считают, что непрозрачность статистики сказывается на качестве анализа экономических процессов. «К сожалению, по причине совершенно необоснованного страха раскрытия тайн вносятся дополнительные неточности в официальную статистику, и это сильно снижает способность анализировать процессы в экономике. Неготовность адекватно, оперативно и в полном объеме публиковать нужную статистику о состоянии экономики ведет к тому, что экспертов лишают инструментов для анализа, а политики и чиновники сообщают населению цифры, не связанные с реальностью», – указывают специалисты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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