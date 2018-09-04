Малому бизнесу не хватает поддержки государства: 80% компаний готовы продать активы

Большинство российских предпринимателей малого и среднего звена готовы продать рискованные активы. При этом приобрести долю в компаниях хотят меньше трети. В первую очередь бизнесменов волнует напряженная геополитическая ситуация и новые санкции, последствия которых не предсказуемы.

По результатам глобального опроса «Барометр уверенности компаний» аудиторско-консалтинговой группы EY, в котором приняли участие 60 руководителей российских компаний из 14 секторов экономики, 84% собственников в России готовы отказаться от части активов из-за их неэффективности или каких-либо выявленных рисков. И только 32% инвесторов готовы вложиться в новые проекты, пишет РБК.

Предприниматели видят риск для развития бизнеса в геополитической напряженност,а также изменениях торговой политики, волатильности валютного курса и цифровой трансформации. «Кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, которые страдают от введенных в отношении России ограничений, а также от нестабильности и ужесточения требований регуляторов. При этом государство не оказывает им такую поддержку, как крупному бизнесу», – отмечают авторы исследования.

По данным Thomson Reuters, число сделок по слиянию и поглощению с участием российских компаний в первой половине 2018 года оказалось рекордно низким за последние десять лет. При этом объем таких соглашений достиг рекорда с 2014 года – 13,5 млрд долларов.

В то же время снижается уровень приобретения российских активов иностранными компаниями – на 15% в количественном и на 11% в стоимостном выражении. Это связано с избытком предложения на рынке и сложностью оценки инвестиционной привлекательности активов.

«Основные риски по-прежнему находятся в политической плоскости. Внешние и внутренние факторы порождают невозможность долгосрочного планирования и уверенной оценки перспектив вложений», – поясняют эксперты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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