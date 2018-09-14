Апелляционный суд Англии и Уэльса в пятницу, 14 сентября, удовлетворил жалобу Украины по делу о суверенном долге Киева перед Москвой в 3 миллиарда долларов. Согласно решению суда, по спору будет проведено новое слушание в Высоком суде Лондона.

По данным агентства Bloomberg, дело будет рассматриваться не по ускоренной, а классической процедуре, с учетом всех деталей, что оттянет возможность взыскания долга в пользу России.

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя судебное решение, заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии. Чиновник выразил надежду, что более высокая инстанция «окончательно примет объективное решение», заметив, что сегодняшний вердикт на «некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Россией и Украиной», передает «Интерфакс».

Силуанов уточнил, что апелляционный суд поддержал лишь один из четырех доводов Киева. Речь идет об утверждении Киева о том, что Россия якобы оказывала политическое воздействие на Украину. Судья принял решение о более глубоком и детальном изучении этого вопроса, отметил глава Минфина РФ.

Напомним, Министерство финансов России подало иск в английский суд после того, как Киев допустил просрочку платежа по кредиту, полученному в декабре 2013 года при бывшем президенте Викторе Януковиче. В украинском правительстве отказались возвращать средства, предлагая Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях. В России отвергли это предложение, настаивая на суверенном характере задолженности.

В марте 2017 года Россия выиграла спор. Суд обязал Киев вернуть Москве деньги, а также выплатить штрафные проценты, начисляемые на задолженность, и увеличивающие ее сумму. Украина не согласилась с этим решением и обжаловала его в апелляционном суде.

Лондон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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