Рекордный экспорт пшеницы из России угрожает американским фермерам

Россия наращивает экспорт пшеницы за рубеж, несмотря на резкий спад стоимости из-за подешевевшего рубля. Рекордный урожай российского зерна угрожает оставить без прибыли фермеров США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, за прошедший сельскохозяйственный год российские производители экспортировали более 40 млн тонн пшеницы, что вполовину больше, чем годом ранее. Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех государств за последние 25 лет. Таким образом, Россия опередила и США, повторив рекорд 2016 года.

Тем временем, в Соединенных Штатах наблюдается волна закрытия фермерских предприятий. Перепроизводство зерна приводит к резкому снижению цен в долларах, соответственно, американские фермеры недополучают прибыль и вынуждены уходить с рынка.

По словам директора экспортера российской пшеницы Solaris Commodities Свитана Стилла. Одним из конкурентных преимуществ зерна из России является снижение курса рубля по отношению к доллару. «Качество [российской пшеницы] стало лучше, и она дешевле», – заявил эксперт.

Кроме того, торговая война между США и Китаем играет на руку России. Так Пекин ввел пошлину в размере 25% на ввоз американского зерна. Впрочем, пока Москва не смогла воспользоваться этим преимуществом, утверждает Стилл.

Как ранее сообщал «Новый День», Россия в 2017 году собрала рекордный урожай – 135,4 млн тонн. Министерство сельского хозяйства РФ понизило прогноз по сбору урожая в 2018 году до 105 млн тонн. В то же время в ведомстве отметили, что часть европейских стран может нарастить импорт российской пшеницы из-за засухи.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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