Экономике России поставили страшный диагноз

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев охарактеризовал российскую экономику как «полуфеодальную и отсталую», особенно в регионах. По его мнению, это связано с огосударствлением экономики на фоне антироссийских санкций и сращиванием бизнеса и власти.

«Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет, – заявил глава ФАС в интервью газете «Коммерсантъ», заметив, что «деньгами все что угодно можно закидать, если они есть, но на все денег не хватит».

Артемьев объяснил сложившуюся ситуацию «созданием государственно-монополистического капитализма» и «сращиванием бизнеса и власти». «Это – общая болезнь, которая у нас уже давно», – заключил он. По его словам, на фоне западных санкций «госсектор еще больше укрепился», особенно это заметно в банковском секторе и промышленности. «И чем больше санкций действует, тем активнее происходит огосударствление», – добавил глава ФАС.

Артемьев отметил, что в ФАС рассчитывают «в той или иной степени» внедрить в России опыт Кореи и Японии, где демонополизация рынка дала большой скачок экономике.

Глава ведомства считает, что госкомпании и естественные монополии «нужно переводить в совершенно другой режим, а во многих случаях – даже разделять». Но для того, чтобы такая «потенциальная возможность появилась», необходимо, прежде всего, принять, «базовые программы», указал Артемьев, напомнив, что кабмин одобрил 18 отраслевых программ развития конкуренции, а Госсовет выдал поручения всем регионам.

Говоря о потенциально более сильном влиянии госкомпаний в правительстве по сравнению с регуляторами, глава ФАС отметил, что «иногда такое возможно в отношении государственного аппарата». «В 90-е годы было гораздо хуже», – счел он.

В то же время Артемьев ожидает, что в ближайшей перспективе госкомпании продолжат реализовывать свое влияние через получение «каких-то ресурсов, которые они начинают использовать». Речь идет о природных ресурсах, инфраструктуре. В связи с этим в ФАС не хотят, чтобы «какие-нибудь госкомпании сели всем нам на голову через инфраструктуру», и будут «сдерживать эти аппетиты».

По оценкам Международного валютного фонда, государство в России контролирует 59% активов банковского сектора, 52% выработки электроэнергии и отопления, 44% добычи полезных ископаемых и более 20% всех производственных мощностей, сообщает finanz.ru.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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