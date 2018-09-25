Фальсификаторов продуктов питания будут наказывать

Роспотребнадзор собирается внести в правительство законопроект, предусматривающий наказание за фальсификацию продуктов питания. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

По словам Павловой, ее ведомство предложит кабмину изменить «кодекс по фальсификации», поскольку ни в КОАП, ни в Уголовном кодексе нет понятия фальсификации и соответственно не прописано наказание.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что поддельные продукты создают при помощи химических добавок. «Химическая промышленность далеко ушла вперед: продукция может иметь вкус, запах, но это фальсификация», – цитирует Попову «Интерфакс».

Ведомство также хочет получить право проводить проверки в заведениях общепита без предварительного предупреждения, поскольку, по ее словам Поповой, «вспышки обычно происходят там, где мы не проверяем».

Напомним, в прошлом году с идей ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания выступит Совет федерации. Участники рынка поддержали инициативу, но предупредили, что от нее могут пострадать и добросовестные производители.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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