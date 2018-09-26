Сингапур и Гондурас в одной стране: Россия входит в тройку лидеров по неравенству регионов

В России наблюдается высокое неравенство регионов. РФ обогнала по этому показателю Китай, Индию и Бразилию. Уровень жизни в разных субъектах страны можно сравнить с самыми богатыми и самыми бедным государствами мира. Такой вывод содержится в докладе Всемирного банка.

В документе аналитики говорят о том, что у России множество географических преимуществ, в то же время не только они определяют курс развития страны, пишет РБК. Сильное влияние оказывают суровые климатические условия и сосредоточение природных ресурсов в периферийных регионах.

«В советское время трудовые ресурсы и капитал были насильственно перемещены на восток ради эксплуатации огромных природных ресурсов Сибири и поддержки более равномерного распределения населения и экономической активности. В результате экономическая структура физически распределилась по всей территории, но оказалась неэффективна и искажена», – отмечают экономисты Всемирного банка.

Россия имеет самый высокий уровень неравенства среди крупных стран с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Китай и Индия, говорится в докладе. В последнее время разрыв между регионами несколько сократился, но значительная разница в уровне жизни сохраняется.

Так жители Сахалина имеют уровень жизни, аналогичный показателям Сингапура, тогда как домохозяйства в Ингушетии имеют уровень жизни ближе к тому, что наблюдается в Гондурасе.

«Уровень бедности составляет от менее чем 10% в богатом полезными ископаемыми Татарстане и в крупных мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге – до почти что 40% в беднейших регионах Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока», – указывают эксперты.

В Центре стратегических разработок пояснили, что корень проблемы лежит в территориальном делении. «У нас довольно неравномерная административная нарезка, она досталась нам с советских времен. В результате у нас есть территории, где проживает 40 тыс. человек, а есть город Москва, с которой их сопоставлять просто бессмысленно», – отмечает глава направления «Пространное развитие» ЦСР Наталья Трунова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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