Заключенные в России зарабатывают около 5 тысяч рублей

Федеральная служба исполнения наказаний назвала размер средней зарплаты заключенных. По данным врио главы управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерия Пантелеева, в месяц осужденные зарабатывают 4,8-5 тысяч рублей.

Труд заключенных в России используется в швейной, металлообрабатывающей, сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленностях, передает «Интерфакс». Так за первые восемь месяцев 2018 года граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, произвели продукции на 30 млрд рублей. В общей сложности в России работают более 160 тысяч арестантов.

По словам Пантелеева, с пошлого года зарплата заключенных выросла на треть. При этом за свою работу они получают не ниже минимального размера оплаты труда. Однако часть зарплаты уходит на выплаты по искам потерпевшим от их преступлений, алименты, а также на еду и одежду.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

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