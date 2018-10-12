Впервые за полгода россияне стали больше тратить в магазинах

В сентябре средний чек жителей России при походе в магазин впервые за последние шесть месяцев увеличился, рост составил 4,8%. Об этом сообщает исследовательский холдинг Romir. Впрочем, в годовом выражении снижение покупательской активности продолжилось.

По данным, полученным со скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, в которую поступает информация о покупках от 40 000 покупателей в 220 городах, средний чек в сентябре 2018 года составил 519 рублей, что на 4,8% больше, чем месяцем ранее. «Однако в годовом выражении снижение чека продолжается – в сентябре он потерял 1% относительно сентября прошлого года», – сообщается на сайте холдинга.

Самое заметное повышение отмечено на юге страны (+14,8%), в центре (+8,7%) и в Сибири (+6,3%). В Дальневосточном округе чек «похудел» на -4,9%. На Урале и в Приволжском округе он вырос незначительно – на 0,6% и 0,7% соответственно.

В городах с населением более 1 млн человек единоразовые траты при походе в магазин выросли на 3%. В пятисоттысячниках рост чека в сентябре составил 5,1%. В населенных пунктах со 100 тысячами жетелей зафиксировано повышение на 4%.

По словам исследователей, в сентябре общие повседневные расходы россиян пошли в рост после летнего спада. Оживление покупательской активности привело граждан в магазины крупных форматов, что сразу отразилось на величине среднего чека в этих каналах. Например, средний чек в гипермаркетах вырос сразу на 9%, а в супермаркетах – на 8,5%. В дискаунтерах чек тоже прибавил 2,1%. Традиционные магазины, торгующие через прилавок, потеряли в размере среднего чека -3,9%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.10.18

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