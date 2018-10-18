Другие страны перестали возвращать России долги из-за санкций

Задолженность иностранных государств перед Россией выросла. Об этом сообщили в Счетной палате. По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, увеличение просрочки связано с «санкционными последствиями».

Аудиторы подсчитали, что за 2017 год просроченная задолженность правительств других государств (их юридических лиц) перед РФ выросла на 3,5 млрд долларов (+36%) и на начало 2018 года составила 13 млрд долларов. В СП пояснили, что это связано с «неоплатой странами-дебиторами соответствующих платежей, установленных межправительственными соглашениями», передает РБК.

При этом в общем другие страны задолжали России 38,3 млрд долларов (около 2,2 трлн рублей). Доля долгов, платежи по которым не совершались в положенное время, выросла с 26,8% до 33,9%.

Силуанов отметил, что были задержки в платежах иностранных организаций, причиной чему стали санкции, введенные западными странами. Вице-премьер не стал раскрывать, какие именно государства не платят по долгам перед Россией. Дело в том, что программа двусторонних государственных кредитов РФ носит гриф секретности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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