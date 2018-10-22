В Минобороны РФ приняли решение об индексации окладов и пенсий

Оклады и пенсии военнослужащих ежегодно будут индексировать в среднем на 4%, рассказала в интервью газете «Красная звезда» заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Она также отметила, что до 2018 года оклады военнослужащих не индексировались. Впрочем, начале этого года они были увеличены на 4%.

По ее словам, зарплаты в армии теперь не уступают уровню вознаграждения нефтяников или финансистов. Достойную оплату труда удалось обеспечить за счет оптимизации структуры и численности Вооруженных Сил, введения ежемесячных надбавок и премий. «Нам удавалось удерживать средний размер армейской зарплаты на уровне ведущих отраслей экономики», – подчеркнула Шевцова.

В следующем году оклады военнослужащих будут проиндексированы. Произойдет это в октябре. График повышений такой: 2019 год – плюс 4,3%, 2020 год – плюс 3,8%, 2021 год – плюс 4%. Военные пенсии индексируется с 1 января. В этом году прибавка составила 4%. Что касается индексации пенсий в 2019-2021 годах, то пока ее размер не уточняется. Скорее всего, она будет в пределах годовой инфляции, а это по прогнозам 4,4%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.18

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