Россия выходит на рекордные объемы производства тепличных овощей

Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует рекордный урожай тепличных овощей за последние десять лет. В ведомстве рассчитали, что к концу текущего года производство овощей в теплицах превысит 1 млн тонн, что на 12,3% больше, чем годом ранее, а к 2024 году объем тепличных урожаев вырастет до 1,5 млн тонн.

В Минсельхозе уточнили, что наибольших успехов удалось добиться в производстве огурцов и помидоров, пишет газета «Известия». По данным Национальной плодоовощной ассоциации, в этом году российским производителям огурцов удастся впервые практически на 100% обеспечить потребности страны, сведя долю импорта к минимуму (не более 10%).

В ведомстве рассказали, что столь значительные успехи в тепличных хозяйствах стали возможны с появлением новых и модернизированных площадей зимних теплиц. Сейчас около 450 га таких комплексов находятся на этапе строительства, тогда как в конце прошлого года функционировали чуть более 250 га теплиц. Стоит отметить, что строительство новых теплиц активизировалось способствовали компенсации производителям и инвесткредиты, отметили в Минсельхозе.

По словам президента Национального союза производителей овощей Сергея Королева, хороший урожай позволит сохранить цены на российские огурцы и помидоры, тогда как импортная продукция может подорожать на 5-10% из-за изменения курса валют.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.18

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