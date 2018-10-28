Трамп: Россия хочет экономической помощи от США

Россия желает получить помощь от США в экономическом плане. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что на фоне экономических успехов Соединенных Штатов и другие страны хотят сотрудничества с Вашингтоном.

Выступая на встрече со своими сторонниками в штате Иллинойс, Трамп заявил, что за свое президентство он хорошо развил американскую экономику, передает телеканал NBC.

​«Россия хочет нашей помощи в экономическом плане. Потому что мы добились такого богатства, и я проделал действительно хорошую работу – 11,7 трлн долларов. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи», – сказал глава государства. При этом Трамп не рассказал, в какой именно сфере Москва надеется получить помощь от Вашингтона.

Кроме того, президент США вспомнил о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп в очередной раз охарактеризовал переговоры в Хельсинки положительно, а также ответил на критику в его адрес о том, что он был слишком любезен с президентом России.

«Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: «Он был слишком жесткий, это ужасно». Другими словами, нет никакой разницы», – отметил глава Белого дома.

Рост экономики США по итогам второго квартала 2018 года составил 4,2%, что является рекордным показателем за последние четыре года. В первом квартале этого года объем ВВП Соединенных Штатов вырос только на 2,2%, сообщается на сайте Министерства торговли.

Тем временем, Центробанк России оставил неизменным свой прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год в интервале 1,5-2%, а на 2019 год в интервале 1,2-1,7%.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 26.10.18

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