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Вторник, 30 октября 2018, 11:25 мск

Новости Экономика

Кредиты, взятые россиянами на погашение старых займов, достигли рекорда

Граждане России активно рефинансируют взятые ранее кредиты за счет новых займов. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», объем потребительских кредитов на покрытие старых долгов достиг рекордного уровня – 68,3 млрд рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза.

Вырос и средний размер кредита, взятого на рефинансирование. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 17% и составил 520 тысяч рублей, передает РИА «Новости». Количество договоров рефинансирования также увеличилось с 92 тысяч до 131 тысячи.

Активнее всего россияне берут потребкредиты. Только в июле текущего года граждане рефинансировали потребительских займов на общую сумму 14,6 млрд рублей.

По кредитам на покупку машины также наблюдается значительный рост – по сравнению с 2017 годом рефинансирование автозаймов выросло в 1,6 раза – до 171,9 млн рублей.

Не отстают и кредитные карты, в июле 2018 года было оформлено кредитов данного типа на общую сумму 57 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2017-м.

Ипотеку граждане также активно рефинансируют. В июле было рефинансировано кредитов на покупку жилья на сумму 3,2 млрд рублей, что в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам экспертов, начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение. Способствовать этому будет повышение ключевой ставки ЦБ, в таких условиях едва ли банки продолжат курс на снижение ставок по кредитам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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