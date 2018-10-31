Путин запустил в разработку новое месторождение алмазов

Президент России Владимир Путин посредствам видеоконференцсвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Верхне-Мунского алмазного месторождения в Якутии, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер отметил, что разработка нового месторождение драгоценных камней закрепит компанию «Алроса» в качестве мирового лидера по добыче алмазов. «У нее уже сегодня 27% мировой добычи алмазов», – отметил Владимир Путин.

Он также назвал Верхне-Мунское месторождение градообразующим. «Безусловно, это гарантирует новые рабочие места, будет способствовать отчислениям во все уровни бюджета, в том числе бюджет Якутии», – добавил глава государства. Президент призвал уделить при реализации проекта особое внимание экологии, а также вопросам охраны здоровья и труда сотрудников. «Работа рассчитана до 2040-2042 года, объем работ предстоит колоссальный», – напутствовал Путин.

Производительность месторождения составит три миллиона тонн руды (1,8 миллиона карат алмазов) в год со сроком отработки до 2042 года. Предполагается создать свыше 700 новых рабочих мест в республике.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.18

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