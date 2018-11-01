Россельхознадзор понял, как нелегальная икра попадает на стол к россиянам. Речь идет о сотнях тонн в месяц

С Камчатки и Сахалина еженедельно нелегальным путем вывозят более 56 тонн икры лососевых. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Чиновник подчеркнул, что большие партии деликатеса переправляют под видом продукта для личного потребления.

«У нас не урегулирован такой вопрос, как икра для личного потребления. Под видом «для личного потребления» с Камчатки и Сахалина вывозится огромное количество незаконно добытой икры», – заявил Данкверт, пояснив, что икру везут в личном багаже.

Обнаружить канал перевозки нелегальной икры надзорному ведомству помогло введение электронной ветсертификации, сообщает «Интерфакс». Налоговики предоставили Россельхознадзору составленные на основании данных этой системы списки производителей икры, которые не смогли объяснить, откуда эта икра взялась. В Россельхознадзоре сделали вывод, что эта икра выловлена нелегально, без уплаты налогов – потому и реализуют ее для личного потребления.

Вывозят икру с Камчатки в багаже, в пластиковых ведрах по 25 кг, рассказал Данкверт. «Челночные» рейсы за икрой, по его словам, совершают и сотрудники авиакомпаний, которые пользуются своими служебными преференциями для получения билетов. В октябре, по данным ведомства, объем багажа пассажиров на рейсах в Москву, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток составил 753 тонны – это на 49% больше, чем в октябре прошлого года. За неделю с 22 октября в багаже было переправлено от 50 до 65 тонн красной икры. В Россельхознадзоре подсчитали, что нелегально с Камчатки уходит до 35% от всей икры, которая отправляется легальным способом с оформлением всех необходимых документов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Экономика. Другие новости 01.11.18

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