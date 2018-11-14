Табачные компании недоплатили налогов на десятки миллиардов рублей

У Федеральной налоговой службы (ФНС) есть подозрения, что табачные компании извлекали незаконную налоговую выгоду, отгружая на склады запасы продукции накануне повышения акциза. Сами производители отрицают подобные обвинения и утверждают, что это обычная схема работы, раньше у налоговиков к ней претензий не было.

В конце прошлого года табачные компании значительно нарастили отгрузки аффилированным с ними дистрибуторам, указали в ФНС. Таким образом, производители фиксировали ставки акциза до их повышения с Нового года и тем самым минимизировали налоговую нагрузку, рассказал «Ведомостям» чиновник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время налоговики проводят проверку табачных фабрик. По словам источников издания, дополнительные налоги могут превысить десятки миллиардов рублей.

Ранее уже были попытки пресечь практику накопления запасов накануне повышения акцизов. Так с 2017 года если табачные компании слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячное в прошлом году, то при продаже им придется платить сбор в 1,3 раза больше обычного.

В свою очередь эксперты по праву считают, что у производителей есть возможность показать, что они не пытались извлечь необоснованную налоговую выгоду. В этом случае табачным компаниям нужно доказать, что у подобных действий были экономические цели, например, рост продаж или снижение цен.

В России собираемость налогов в табачной отрасли находится на очень высоком уровне – около 99%, сообщили в Минфине. По данным Федерального казначейства, в прошлом году поступления акцизов от этого сектора выросли на 22% до 590,8 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.18

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