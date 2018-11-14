В список молодых бизнесменов Forbes попали трое граждан России

Трое россиян попали в рейтинг самых успешных бизнесменов Северной Америки моложе 30 лет, составленный журналом Forbes.

В списке есть 20 разделов, в каждом из них 30 человек, которых аналитики посчитали самыми прогрессивными и креативными представителями молодого поколения коммерсантов.

В раздел «Венчурный капитал» включили 29-летнюю Марию Дрокову – экс-комиссара прокремлевского движения «Наши». Она основала в Сан-Франциско фонд Day One Ventures. Это инвестор, который помогает разработчикам на ранней стадии с пиаром и маркетингом.

28-летние Артем Федяев и Дарья Ребенок попали в раздел «Потребительская сфера». Они организовали сервис доставки из-за границы Grabr. Путешественники привозят желаемый товар из стран, которые посещают. В сервисе зарегистрированы около 900 тысяч туристов и покупателей.

В прошлом году Forbes также включал троих российских бизнесменов в рейтинг самых успешных молодых предпринимателей до 30 лет. Тогда в список попали Мария Казакова, Артем Голдман и Виталий Бутерин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.18

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