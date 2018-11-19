Россия оказалась среди худших в рейтинге стран по стоимости бизнеса

Российские компании оцениваются экспертами значительно дешевле, чем их конкуренты в Европе, Китае и США. Так получается потому, что в России, по мнению экспертов, низкий уровень корпоративного управления, недостаточная доступность финансовых услуг и еще встречаются нарушения прав собственности.

Рейтинг стоимости бизнеса составили специалисты Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной группы UCP, пишет РБК. В исследование попали 30 крупнейших экономик мира, которые производят 82% мирового ВВП.

Лидером рейтинга стали США с индексом 80,66. Россия занимает 27-е место с индексом 29,26. Таким образом, РФ отстает как от развитых рынков, так и от стран БРИКС.

Авторы исследования учитывали будущий поток дивидендов. В России этот показатель оказался в два раза ниже, чем в среднем по 30 анализируемым странам – 31,68% против 64,55%.

Занижение оценки стоимости бизнеса происходит и из-за недостаточного уровня развития финансового рынка и доступности финансовых услуг. Например, по данным Всемирного банка за 2016 год, капитализации фондового рынка РФ составила менее 50% от ВВП при среднем показателе 30 анализируемых стран 75%. При этом банки зачастую завышают ставки по кредитам, а компании вынуждены рассчитывать либо на свои силы, либо на помощь государства.

Кроме того, в России все еще встречаются нарушения прав собственности, как со стороны других акционеров, так и государства. Влияет на показатель и репутация РФ как страны с плохим корпоративным управлением.

По словам экспертов, низкий рейтинг России в части инвестиционной привлекательности обусловлен также большим количеством проверок малого и среднего бизнеса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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