Биткоин катится в пропасть: криптовалюта стоит меньше 4,5 тысячи долларов

Курс биткоина впервые за последний год упал ниже 5 тысяч долларов и продолжает снижаться. Та же тенденция наблюдается и с другими криптовалютами.

За неделю биткоин потерял треть своей стоимости, сообщается Reuters. В настоящее время курс цифровой валюты опустился ниже отметки в 4,5 тысячи долларов, что наблюдается впервые с октября 2017 года.

Падение отмечено и среди крупнейших альткоинов – Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash.

По данным площадки CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет около 165 млрдн долларов. На долю биткоина приходится около половины этого объема.

По словам экспертов, не исключено, что падение стоимости цифровых валют продолжится. Оно обусловлено интересом со стороны крупных инвесторов, пишет РИА «Новости». «Для функционирования ETF-фондов необходимы огромные объемы биткоинов, так как он будет использоваться в качестве базового обеспечения, поэтому крупным инвесторам интересно купить их по максимально низкой цене», – отмечают экономисты.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 20.11.18

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