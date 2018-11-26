В России снизилось доверие к банкам: только половина граждан готовы хранить деньги на депозитах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел промежуточные итоги исследования на тему потребительского и кредитного доверия россиян, отношения к банковским вкладам. Опросы показывают, что граждане не считают нынешнюю ситуацию хорошим временем для того, чтобы совершать крупные покупки или брать большие кредиты.

По данным социологов, индексы потребительского и кредитного доверия в России стабильны. Перспективы возвращения экономических ожиданий в позитивное русло выглядят более оптимистично, чем два-три года назад, однако все еще уступают докризисному уровню.

Так уже около трети граждан (29%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Половина (51%) пока настроена скептически.

Две трети опрошенных (67%) по-прежнему не считают возможным в нынешних обстоятельствах рассматривать вопрос о получении крупных займов. Обратного мнения придерживаются 17% респондентов.

Снизилось и доверие к банкам. 46% опрошенных уверены, что вклад в банке – это лучший вариант распоряжения свободными средствами. В начале года такого мнения придерживались 48-51%. При этом треть респондентов (34%) говорят о том, что деньги с банковских депозитов лучше забрать.

Большая часть россиян (64%) ориентированы на сберегательное поведение, они думают, что сейчас нужно сокращать повседневные расходы. Только четверть опрошенных считают, что зарплату или пенсию нужно быстрее потратить.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.18

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