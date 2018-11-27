Россия уменьшила объем международной помощи

Россия сократила помощь другим государствам. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара.

По данным аналитиков, на международную помощь Россияне в 2017 году было направлено 1,19 млрд долларов, это на 64 млн долларов или на 5% меньше, чем годом ранее. Сокращение подобных расходов является мировой тенденцией. В целом объем официальной помощи развитию (ОПР) снизился на 0,6% и составил 146,6 млрд долларов.

Россия выделяет на помощь другим странам более одного млрд долларов третий год подряд. Эта сумма составляет около 0,08% валового национального дохода (ВНД).

Значительная часть этих денег расходуется на списание долгов развивающихся государств. Например, РФ списала Киргизии 240 млн долларов. Кроме того, из средств ОПР выделяются кредиты, так Белоруссия в прошлом году получила заем в размере 700 млн долларов на 10 лет.

Объем гуманитарной помощи, выделенной Россией, в прошлом году составил 23,3 млн долларов, это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. 84% всего объема или 19,6 млн долларов получила Сирия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.18

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