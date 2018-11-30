Соль по 300 за кг, капуста – 600: аналитики сравнили цены при госзакупках продуктов

Цены на продукты питания, закупаемые для госучреждений, в разных регионах могут отличаться в десятки и даже сотни раз. Об этом сообщают аналитики торговой платформы «Агро24» по итогам анализа данных госконтрактов по 165 тысячам тендеров по всей России.

Эксперты проанализировали закупки, сделанные в рамках госконтрактов по всем отраслям: от муниципальных садов и больниц до федеральных и казенных учреждений. Были получены данные 377,8 тысячи оптовых цен закупок по 30 социально значимым продуктам. Из них было отобрано 18 самых востребованных, которые чаще всего встречались в контрактах. В этот список, в частности, вошли гречневая крупа, капуста, картофель, репчатый лук, макароны, растительное масло, молоко, морковь, пшеничная мука, пишет РБК.

Исследование выявило рад аномалий, так цена закупки одних и тех же продуктов в разных регионах отличалась в десятки раз.

Например, в Мордовии средняя минимальная цена огурцов была 13 рублей за 1 кг, в Ямало-Ненецком автономном округе – 339,77 рубля за 1 кг. Ценовой максимум на томаты был зафиксирован в Москве – 322 рубля за 1 кг, минимум – в Ставропольском крае, там помидоры закупали по 18,24 рубля.

Лидером ценовой аномалии стала капуста: разброс между средней минимальной и максимальной ценой при госзакупках в разных регионах составил 137 раз. Самая дешевая капуста закупалась в Оренбургской области по 4,16 рубля за 1 кг, а самая дорогая – в Новгородской области по 571,73 рубля.

Почти в 20 раз отличалась стоимость куриных яиц. Минимальная цена десятка яиц зафиксирована в Калужской области – 22,7 рубля, максимальная – на Байконуре – 429 рублей. По молоку ценовой максимум в 489,07 рубля за 1 л был зафиксирован при закупке во Владимирской области. К слову, по версии отраслевого портала Dairy News, регион входит в ТОП-20 субъектов по производству молока.

По словам экспертов, столь существенная разница может возникать по нескольким причинам, среди которых сложная логистика транспортировки. Кроме того, разброс цен в госконтрактах на закупку продуктов может частично объясняться объемом продукции, которую закупают организации. Например, минимальная стоимость килограмма соли составила 4,2 рубля, тогда было закуплено 300-400 тонн. В то же время самая высокая средняя цена закупки соли составила 312 рублей за 1 кг, объем закупки составлял всего 5-10 кг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.18

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