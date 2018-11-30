Остальные подождут: только восемь регионов примут участие в проекте по борьбе с бедностью

В правительстве решили, какие регионы примут участие в эксперименте по борьбе с бедностью. Целью пилотного проекта является исполнение указа президента по сокращению уровня бедности в России в два раза.

По словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, проект стартует в восьми субъектах с 2019 года. Эксперимент на начальном этапе пройдет в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

На территориях этих регионов проведут мероприятия «по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, с тем чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности», сообщил Топилин в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что в ходе пилотного проекта будет проведен всесторонний анализ причин бедности, а также разработаны эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан.

«Будем прорабатывать соответственно с Минфином вопрос о том, чтобы социальный контракт определенным образом поддерживался из федерального бюджета. Пока этих решений нет. Это компетенция регионов», – добавил Топилин.

В марте в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в стране 20 млн человек проживают за чертой бедности. Глава государства поставил цель сократить число бедных в два раза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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