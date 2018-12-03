Рынок нефти проигнорировал выход Катара из ОПЕК: Brent остается выше $62

Катар выходит из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом в понедельник объявил министр энергетики Катара Саад Шерид аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе, сообщают зарубежные СМИ. По его словам, после выхода из организации государство не будет выполнять соглашения ОПЕК.

Министр назвал решение о выходе из ОПЕК «стратегическим шагом», направленном на укрепление роли эмирата на международном уровне. По его словам, страна покидает организацию из-за желания сосредоточиться на развитии добычи газа и увеличения производства СПГ почти в полтора раза – с 77 до 110 млн тонн в год, передает «Аль Джазира».

Стоит отметить, что Катар занимает 11-е место по объему производства нефти в ОПЕК. Страна добывает 610 тыс. баррелей сырья ежедневно, что составляет 2% от всего объема добычи картелем.

Страны ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. Всего в организацию входят 15 стран – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Иран, Ирак, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Эквадор, Алжир, Ангола, Конго, Габон, Ливия и Нигерия.

О выходе Катара из ОПЕК было объявлено накануне заседания этой организации, намеченной на 6 декабря в Вене. Ранее сообщалось, что ОПЕК может принять решение о сокращении добычи углеводородов на 1,3 млн барреля в сутки от уровня октября, чтобы сбалансировать рынок.

Мировые цены на нефть немного снизились на фоне сообщений о выходе Катара из ОПЕК. Согласно данным торгов Лондонской биржи ICE, после заявления катарского министра энергетики о планах эмирата покинуть картель стоимость североморской нефтяной смеси Brent снизилась с $62,59 за баррель в 9:37 мск до S62,35 в 10:14 мск. Вместе с тем, котировки остаются на 4,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Цены на нефть значительно выросли на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Об этом, в частности, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

По мнению аналитиков Росбанка, выход Катара из ОПЕК вряд ли изменит расклад сил на рынке из-за небольшого объема добываемой в стране нефти, передает «Прайм».

Доха, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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