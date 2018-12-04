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NewDayNews.ru

Вторник, 4 декабря 2018, 14:55 мск

Новости Экономика

Государству невыгодно конфисковать имущество, хранение обходится дороже

Счетная палата провела проверку эффективности работы Росимущества. Оказалось, что деятельность ведомства убыточна, хранение конфискованного имущества обходится дороже, чем выручка от его реализации, эксперты занижают оценочную стоимость вещей, и в целом весь оборот обращенного в собственность государства имущества имеет высокие коррупционные риски.

По итогам проверки аудиторы выяснили, что нормативные документы, применяемые для правового регулирования, утратили свою актуальность, а новые не были приняты. При этом «правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом», говорится в отчете на сайте СП.

Отделения Росимущества на местах допускают нарушения в бухучете и не проводят оценку стоимости поступивших вещей. Без должного внимания сотрудники ведомства относятся к информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе. Более того, эта система не интегрирована в базы данных таможенников, приставов, прокуратуры и других ведомств.

Из-за отсутствия определенных требований к проведению экспертизы зачастую занижается стоимость имущества. «А от экспертных заключений зависит то, где окажутся сотни и тысячи тонн различных товаров, в том числе опасных для жизни и здоровья», – пояснили аудиторы. Предпродажная подготовка оцененного экспертами товара проводится очень долго – от восьми месяцев. Далеко не во всех регионах распространена практика электронных торгов.

«Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы на хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации – 180 млн рублей, за 1 полугодие 2018 года – 62 млн рублей и 64 млн рублей соответственно», – заключили в СП.

Только 1% изъятого имущества отравляется на реализацию, 99% – на уничтожение и переработку. Процесс утилизации не контролируется, из-за чего возникает риск незаконного вторичного оборота имущества. В целом весь оборот обращенного в собственность государства имущества имеет высокие коррупционные риски.

Счетная палата направила отчет по итогам проверки Росимущества в ФСБ и Генеральную прокуратуру, а также в палаты Федерального Собрания, правительство, Минэкономразвития, Федеральное казначейство и Федеральную антимонопольную службу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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