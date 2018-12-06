Большинство компаний не будут премировать своих работников к Новому году

Большая часть работодателей в России не собираются поощрять своих сотрудников денежными премиями по итогам года. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Rabota.ru.

Специалисты опросили 300 компаний в ноябре 2018 года, передает ТАСС. 58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года, говорится в исследовании.

Четверть опрошенных заявили, что поощрят некоторые категории сотрудников. Только 18% респондентов намерены выдать премии всем без исключения работникам предприятия.

Наибольший шанс получить бонус к Новому году имеют работники сферы IT и образования, самыми скупыми оказались руководители фирм, работающих в строительстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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