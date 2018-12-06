Большинство компаний не будут премировать своих работников к Новому году

Большая часть работодателей в России не собираются поощрять своих сотрудников денежными премиями по итогам года. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Rabota.ru.
Специалисты опросили 300 компаний в ноябре 2018 года, передает ТАСС. 58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года, говорится в исследовании.
Четверть опрошенных заявили, что поощрят некоторые категории сотрудников. Только 18% респондентов намерены выдать премии всем без исключения работникам предприятия.
Наибольший шанс получить бонус к Новому году имеют работники сферы IT и образования, самыми скупыми оказались руководители фирм, работающих в строительстве.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 06.12.18
Лондонский суд подтвердил долг Кучинскаса перед Альфа-банком. / «Это будет взрыв и катастрофа»: депутаты Госдумы ополчились против «мусорной реформы». / Глава бюро Захи Хадид – о сносе пятиэтажки у филармонии: «Мы знали, что дом не расселен». Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»