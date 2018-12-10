ПФР назвал регионы с самой большой пенсией

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких регионах страны жителям платят самую большую и самую маленькую пенсии. В среднем российские пенсионеры получают чуть более 14 тысяч рублей.

Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. По данным ПФР, на которые ссылается «Российская газета», на 1 июля 2018 года средний размер пенсии там составлял 25 тысяч 173 рубля.

За Чукоткой по величине пенсионных выплат идут Ненецкий автономный округ – 22 тысячи 50 рублей, Магаданская область – 21 тысяча 508 рублей, Камчатский край – 21 тысяча 342 рубля, Ямало-Ненецкий автономный округ – 21 тысяча 8 рублей.

В среднем пенсионеры в России ежемесячно получают 14 тысяч 144 рубля. В 46 регионах размер пенсий не дотягивает до среднероссийского уровня.

Самые низкие выплаты получают пенсионеры, проживающие в Кабардино-Балкарии – в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане – 11 653 рубля, Калмыкии – 12 137 рублей.

В ПФР добавили, что разница в размере пенсий объясняется многими факторами, среди которых повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, продолжительность стажа и размер зарплаты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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