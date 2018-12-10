АСВ пустит с молотка активы потерпевших крах банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открыло отделение по продаже активов банков, которые были лишены лицензии за те или иные нарушения. В настоящее время о распродажах знает только ограниченный круг людей, открытие офиса изменит эту модель.

По словам главы АСВ Юрия Исаева, в новом офисе желающие смогут получить информацию о старте торгов, помощь с поиском нужных лотов, пояснения по порядку торгов, а также дополнительные справки о состоянии активов. Потенциальным покупателем банковских активов могут стать как юридические, так и физические лица, пишут «Ведомости».

Как правило, при отзыве лицензии в распоряжение АСВ поступает имущество рухнувших банков. Оно может быть представлено правами требования к заемщикам, средствами на корсчетах в других банках, ценными бумагами, оборудованием, движимым имуществом (например, автомобилями и специализированными бронемашинами), недвижимым имуществом, офисной мебелью и офисной техникой и другим.

О том, как участвовать в торгах, знает лишь ограниченный круг людей, а открытие офиса изменит модель, выразил уверенность Исаев. АСВ хочет быстрее и эффективнее распродавать все имеющиеся у него активы. В банках, где агентство завершило ликвидацию, кредиторы вернули 41,5% вложенных средств, за 2017 год было 36,1%.

Впрочем, некоторые эксперты усомнились в том, что открытие офиса благотворно скажется на продажах банковского имущества. В действительности хорошие активы банка к моменту отзыва лицензии, как правило, выводятся.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.18

Екатеринбуржцы вместо металла сдали щебень на 16 миллионов рублей. / Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в миллиардных нарушениях. / МУП «Спецавтобаза» оштрафовано за загрязнение окружающей среды. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»