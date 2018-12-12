Убытки рыбной промышленности от излишних проверок оценили в 17 млрд рублей

Аналитики оценили потери отрасли добычи рыбы в России от избыточных мер госконтроля в 17 млрд рублей в год. Чаще всего в рыбной промышленности наблюдаются проблемы с доставкой и перегрузкой уловов, выходом в море и входом в порт, ветеринарным контролем и транспортной безопасностью.

Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли проводился впервые. Исследование провели аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), пишет «Коммерсант». Всего было выявлено 55 нормативных правовых актов, содержащих 550 потенциальных обременений для участников рынка.

В частности, аналитики считают избыточными проверки при выходе и входе в порты. Так российские рыбопромышленные суда обязаны проходить контроль в нескольких пунктах. Процедуры входа в порты и выхода в море в России могут занимать более суток из-за необходимости присутствия сотрудников различных ведомств – ФСБ, Россельхознадзора, Таможенной службы. Во время путины время проверок увеличивается.

Следование из района промысла в пункт контроля занимает до 40 часов, затем суда снова возвращаются в зону добычи. Все это приводит к росту расходов на топливо и существенно снижает эффективность вылова, пишут исследователи.

Подход к ветеринарному контролю может отличаться в разных регионах. Например, ветеринарные сертификаты, выданные на Дальнем Востоке, могут не признаваться после транспортировки рыбы в Москву.

Ужесточаются и требования Минтранса в отношении рыболовных судов. С 2017 года их обязали предпринимать повышенные меры безопасности, а именно, устанавливать рамки металлодетекторов, детекторов взрывчатых веществ, специальных дверей с электронными замками и прочее.

Общие финансовые убытки предприятий рыбной промышленности от избыточного регулирования, по оценкам аналитиков, превышают 16-17 млрд рублей в год.

В свою очередь в Росрыболовстве согласились с тем, что нормативно-правовую базу необходимо совершенствовать. Ведомство готово обсуждать проблемные вопросы в представителями ВАРПЭ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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