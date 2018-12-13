2 млрд рублей потрачены зря: Минстрой провалил реформу, инициированную Путиным

Реформа ценообразования в строительстве, план проведения которой поручил разработать в 2015 году президент Владимир Путин, результатов пока не принесла. При этом на нее было потрачено 1,9 млрд рублей. Об этом сообщили в Счетной палате по результатам проверки.

«Вместо того чтобы оптимизировать действующую систему ценообразования, основанную на базисно-индексном методе, ее просто законсервировали со всеми недостатками, которые мы отмечали по итогам проверки в 2014 году. При этом новая система, основанная на так называемом «ресурсном» методе, до конца 2018 года, как это было первоначально запланировано, не создана», – сообщил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк, выступая на Коллегии ведомства.

В 2014 году Счетная палата уже проводила проверку строительной отрасли, которая выявила ряд серьезных проблем в системе ценообразования. По итогам глава государства поручил правительству разработать план реформы. Планировалось, что переход на ресурсный метод ценообразования в строительстве произойдет в середине 2019 года.

По словам аудиторов, несмотря на длительный временной период и потраченные 1,9 млрд рублей (около 1,4 млрд руб. – средства федерального бюджета и 0,5 млрд руб. – средства ФАУ «Главгосэкспертиза России»), реформа не принесла ожидаемых результатов. За это время не удалось создать новую систему определения сметной стоимости строительства, не готова нормативная база, отсутствует дорожная карта, система мониторинга, а также не решены вопросы полномочий сторон, процедур взаимодействия и распределения ответственности, что негативно сказалось на согласованности действий и оперативности при принятии решений. Аудиторы отметили, что Минстрой проводил работу по формированию новых сметных нормативов бессистемно. Кроме того, не проводилась апробация новых подходов расчета сметной стоимости.

Глава СП Алексей Кудрин, подводя итоги обсуждения, назвал ситуацию, сложившуюся в строительстве, громадной проблемой, которая сказывается на инвестиционном климате страны. «Поэтому мы будем и дальше вести наблюдение в этой сфере. Надеюсь, что наши выводы послужат серьезным толчком в исправлении сложившейся ситуации», – подчеркнул Кудрин.

Результаты проверки будут направлены в правительство, а также в палаты Федерального Собрания.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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