Жители России проедают треть доходов, украинцы – половину

Траты на еду в бюджете россиян составляют почти треть, в структуре расходов украинцев доля расходов на продукты питания достигает половины. Таковы результаты исследования, основанного на данных национальных статистических служб, Росстата и МВФ.

Эксперты проанализировали структуру расходов на еду жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Выяснилось, что наибольшая доля трат на продукты среди участников исследования у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы, передает РИА «Новости».

По итогам 2017 года россияне проедали 31,2% своих потребительских расходов. Отмечается, что этот показатель снизился на 1,1 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, РФ занимает в рейтинге 31-е место, по соседству с Черногорией и Литвой.

В конце списка оказалась Украина, чьи жители тратят на продукты более 50% доходов. У граждан Казахстана и Молдавии на еду приходится более 40% расходов.

Меньше всего тратят на пропитание жители Люксембурга, доля этой статьи их расходов составляет лишь 8,7%. Десятую часть своих доходов отдают за еду граждане Великобритания, чуть больше – 10,6% тратят жители Нидерландов. В Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии на продукты уходит менее 12% всех расходов.

В большинстве случаев есть обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду, говорят специалисты. Чем меньше траты на продукты, тем выше уровень жизни. Как правило, оставшиеся деньги граждане тратят на развлечения, образование, путешествие и прочее.

Россияне по доле расходов на рестораны и отели находятся внизу рейтинга с показателем 3,3%. Для сравнения самая большая доля затрат на общественное питание и гостиницы у жителей Швейцарии, Греции и Испании.

На развлечение из семейного бюджета у граждан России уходит 6,9%. По этому показателю РФ находится в середине списка европейских государств. Лидерами здесь являются Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Самая низкая доля на досуг в статье расходов у жителей Молдавии (1,3%), Македонии (1,8%), Казахстана (1,9%) и Украины (1,9%).

Специалисты также посчитали, сколько денег уходит на вредные привычки – алкоголь и табачные изделия. Наиболее высокая доля расходов в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). Самая низкая – в Люксембурге, Молдавии, на Кипре и в Португалии. Россияне тратят на это категории товаров 3%, наравне с Белоруссией, Чехией и Словакией.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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