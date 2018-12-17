Госкомпании России вынудят отказаться от иностранного софта

Министр финансов России Антон Силуанов подписал директиву о переходе госкомпаний на отечественное программное обеспечение. Сделать это следует до 2021 года, говорится в документе.

По сведениям «Ведомостей», под новые правила попадают компании, в которых государство является контролирующим акционером и имеет большинство голосов в совете директоров. Речь идет о компаниях из перечня №91-р, утвержденного кабмином РФ еще в 2003 году. Как уточняет «Коммерсантъ», в него входят «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», «Роснано», РЖД, ВТБ, «Первый канал» и др.

Согласно директиве, все компании в течение 10 дней после ее получения должны созвать совет директоров, на которых госпредставители утвердят решение о переходе на отечественный софт. Затем госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода на российское ПО с указанием ответственного лица, бюджета, показателей эффективности. Кроме того, гокомпании должны будут ежеквартально направлять отчеты в Минкомсвязь РФ об исполнении директив и плана мероприятий. Этот же подход будет внедрен и в дочерних предприятиях, в которых госкомпаниям принадлежит больше половины уставного капитала.

Курс на импортозамещение программного обеспечения существует с 2015 года, однако, как отмечают российские разработчики, отечественные компании и ведомства все равно находят лазейки, чтобы закупать зарубежный софт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.18

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