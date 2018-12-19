Каждый четвертый работодатель планирует начать 2019 год с увольнений

Руководители компаний поделились своими планами на будущий год. Оказалось, что четверть работодателей хотят начать 2019 год с сокращения штата, столько же собираются пересмотреть систему премирования сотрудников.

По результатам опроса, проведенного порталом Rabota.ru, в котором приняли участие 300 работодателей, выяснилось, что 23% компаний предполагают сократить штат в 2019 году. В основном это касается фирм, работающих в сферах «медиа и маркетинга», а также «продукты питания», пишет «Российская газета».

18% намерены штат расширить. Набирать персонал планируют компании, работающие в IT-сфере и услугах для бизнеса. Каждый пятый работодатель подумывает об открытии новых направлений деятельности компании.

Треть опрошенных разрабатывают программы обучения своих сотрудников. Вкладываться в развитие работников будут компании из финансовой сферы, IT и услуг для бизнеса. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительной отрасли.

Четверть работодателей собираются пересмотреть систему премирования сотрудников. В основном это коснется автомобильного бизнеса и ритейла. Каждый десятый опрошенный, заявил, что будет вводить нематериальные бонусы для работников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.18

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