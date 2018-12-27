Пчелы против меда: Минсельхоз ополчился на отечественные фрукты и ягоды

Министерство сельского хозяйства выступило с предложением снизить показатель по обеспеченности страны отечественными фруктами и ягодами с 70% до 60%, следует из новой редакции доктрины продовольственной безопасности, подготовленной ведомством. «Продовольственная независимость определяется как уровень самообеспечения в процентах в отношении фруктов и ягод – не менее 60%», – говорится в обновленном проекте доктрины.

Ранее в доктрине говорилось, что «для оценки продовольственной независимости определяется уровень самообеспечения как процентное отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции в отношении фруктов и ягод – не менее 70%», отмечает RNS.

«Установление порогового значения самообеспеченности фруктами и ягодами на уровне 60% позволит круглогодично обеспечивать их необходимый ассортимент для населения. При этом в импорте свежих фруктов и ягод на долю тропических фруктов приходится более 50%. С учетом структуры потребления и обеспечения полного импортозамещения косточковых (слива, вишня, абрикос) и семечковых (груши, яблоки, айва), по расчетам Минсельхоза, самообеспеченность фруктами и ягодами может составить от 60 до 70%», – заверили в пресс-службе ведомства.

Москва, Иван Гридин

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