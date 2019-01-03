Кудрин рассказал о росте реальных доходов россиян

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин опубликовал в своем твиттере статистические данные, из которых следует, что реальные доходы россиян в 2018 году выросли. Однако речь идет о десятых долях процента.

По словам Алексея Кудрина, опубликованная им инфографика СП является «предварительной» оценкой на конец прошлого года. «Инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента», – констатировал глава Счетной палаты.

Алексей Кудрин резюмировал, что правительству приходится начинать 2019 год «с низкого старта».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.01.19

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