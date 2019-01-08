Калининград избавили от транзитных поставок газа: топливо идет морем, а не через Литву (ФОТО)

Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Калининградскую область отдал команду на запуск морского терминала по приему сжиженного газа и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский» на побережье Балтийского моря, сообщает пресс-служба Кремля. Этот проект, реализованный впервые в России, призван повысить энергетическую безопасность Калининградской области с учетом особенности ее географического расположения и свести на нет транзитные риски со стороны Литвы.

По сообщению пресс-службы президента, Владимир Путин принял участие в запуске терминала в режиме видеоконференции из диспетчерской Калининградского подземного хранилища газа.

Путин запустил плавучий СПГ-терминал в Калининградской области, фото: пресс-служба Кремля

Глава государства отметил, что с учетом географического положения Калининградской области, отрезанной от территории РФ, «значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить», поскольку новый терминал «существенным образом минимизирует, а, точнее сказать, сводит на нет все транзитные риски».

Присутствовавший на церемонии запуска терминала глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о прекращении поставки газа в регион по газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Он доложил Путину о полном выполнении поставленной в 2013 году президентом задачи по обеспечению «полного автономного газоснабжения Калининградской области морем».

По словам Миллера, «суточная производительность терминала сейчас составляет 13,2 млн кубометров газа, годовая производительность терминала такова, что она позволяет полностью удовлетворять и текущие, и перспективные потребности Калининградской области в газе».

Президент РФ со своей стороны подчеркнул, что «мощность терминала – 2,7 миллиарда кубических метров газа в год – практически в полном объеме покрывает потребности региона», а также «снижает зависимость от транзитных поставок газа: не то, что снижает, а сводит их к нулю».

Путин при этом заявил, что разница между ценой сжиженного природного газа и трубного газа в Калининградской области не должна «лечь дополнительным бременем на плечи конечного потребителя». По его словам, кабмину уже даны соответствующие поручения. «Надеюсь в ближайшее время получить доклад на этот счет», – продолжил глава государства.

Новый морской терминал представляет собой защищенный волнорезом причал, к которому швартуется плавучая регазификационная установка – танкер «Маршал Василевский». Судно переводит доставляемый по морю СПГ из жидкого в газообразное состояние, затем газ подается потребителям либо поступает в Калининградское подземное хранилище газа – природный резервуар, созданный в глубинных отложениях каменной соли.

Стоимость проекта, по данным «Интерфакса», составила более чем 60 млрд рублей. Между тем, по оценкам газеты «Коммерсантъ», использование терминала может принести убытки в 27 млрд рублей в год из-за разницы между ценой СПГ и внутренной стоимостью газа.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

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