«Почта России» начала взимать пошлины с зарубежных онлайн-покупок

«Почта России» приступила к удаленному взиманию пошлин на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Сегодня, 9 января, стартовал соответствующий пилотный проект, сообщил в пресс-службе ФГУПа. Россияне будут оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте интернет-магазина.

В «Почте России» не стали уточнять, на каких ритейлеров распространяется нововведение, но рассчитывают, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка», пишет «Коммерсантъ». Почтовики также сообщают, что наладят взаимодействие с Федеральной таможенной службой и будут направлять ей информацию по каждому международному отправлению.

Напомним, изначально проект хотели запустить в ноябре 2018 года, но необходимый для этого приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов снижен с €1000 до €500, со следующего года порог опустится до €200.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.19

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