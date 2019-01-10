Минфин: каждый пятый бриллиант является искусственным

Пятая часть всех бриллиантов, продающихся на рынке под видом природных камней, на самом деле синтетические. Об этом сообщил замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев.

«Вброс «синтетики», наверное, уже носит массовый характер, и есть экспертные оценки, что этот объем достигает свыше 20% камней, которые продаются после огранки», – сказал Моисеев РИА «Новости». Такого рода подмена сказывается на работе крупнейших брендов ювелирных изделий, которые не смогли вовремя выявить синтетические камни.

По словам замминистра, выявить искусственные бриллианты – задача непростая, так как современные технологии создания таких камней продвинулись очень далеко. «Синтетика», по сути – это тот же камень, что и алмаз с тем же составом, просто получен искусственным путем. Есть аппараты, которые распознают синтетику, но все же сделать это очень сложно», – подчеркивает Моисеев.

Единственный способ гарантировать, что камень натуральный – проследить каждый шаг камня от шахты до прилавка ювелирного магазина. В настоящее время в России на стадии тестирования находится система маркировки драгоценных камней и металлов, которая как раз и упростит возможность проверки подлинности бриллиантов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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