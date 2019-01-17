Французское деловое издание пророчит России новый торговый рекорд

Рекорд 2011 года по положительному сальдо торгового баланса России скоро будет побит, пишет французская деловая газета Les Echos. Издание сделало такой вывод, изучив данные Федеральной таможенной службы РФ, согласно которым положительное сальдо увеличилось на 65,2% за 11 месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года, достигнув 191,4 млрд долларов.

При этом рекорд был установлен в 2011 году. Тогда сальдо составило 198 млрд долларов. В связи с этим новый рекорд вполне достижим, делает вывод издание. Отметим, что в январе-ноябре 2018 года объем торговли РФ составил 629 млрд долларов, увеличившись на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, экспорт за тот же срок вырос на 27,5% (до 410,2 млрд долларов), отмечает Les Echos. Топливо и энергоносители составили 64,3% экспорта.

Париж, Иван Гридин

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