Нефтяники пожаловались на Росгвардию из-за ужесточения требований к ЧОПам

Нефтяные компании выразили опасения на счет монополизации рынка охранных услуг Росгвардией. Служба ужесточает требования к охране объектов ТЭКа, фактически вынуждая нефтяников пользоваться ее услугами, которые на порядок дороже. В самой Росгвардии называют проблему надуманной.

Свои опасения крупнейшие нефтекомпании – ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», СИБУР и «Татнефть» описали в письме секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа, передает «Коммерсант».

Источники издания среди нефтяников и в силовых структурах поясняют, что Росгвардия хочет расширить влияние в сфере охраны ТЭКа. «Риски достаточно очевидные – монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен, – говорит один из собеседников. – Кроме того, могут быть сужены возможности компаний контролировать качество услуг, а именно качество охраны является предметом текущего обсуждения».

В свою очередь представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал проблему надуманной, а также сообщил, что служба ведет конструктивный диалог со всеми участниками рынка. «Список проверок носит публичный характер, совместно с другими контролирующими органами он согласовывается. Собственник объекта и охранная организация предупреждаются об этом заранее в установленном порядке. Никаких облав и проверок, как в 90-е годы», – отметил Грибакин.

Впрочем, представитель Росгвардии все же признал, что услуги специалистов службы стоят дороже ЧОПов «за счет лучшей подготовки, оснащения и высокого профессионализма».

Юристы считают, что проблемы нефтяников с Росгвардией выглядят следствием «некомпетентности или злоупотреблений». Вероятно, существует и конфликт интересов, поскольку служба одновременно является и проверяющим, и хозяйствующим субъектом. По словам экспертов, ЧОПы могут оспорить предписание в суде или обратиться в прокуратуру.

Росгвардию возглавляет бывший глава службы безопасности президента РФ Виктор Золотов. С момента основания служба получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана», выручка которого в 2017 году по РСБУ составила 20,7 млрд рублей, прибыль – 1,7 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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